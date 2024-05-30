Курс валют на 30 травня: долар продовжує свій ріст
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 18 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на 30 травня на рівні 40,4832 грн за долар США.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,4832грн/дол., що девальвувало гривню на 18 копійок повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,92 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,95 грн, а продати за 40,30 у банках.
- Євро можна купити за 44,60 грн, а продати за 43,90 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,90−41,05 грн, а євро — за 44,40−44,65 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,48−40,5 грн/дол. для долара та 43,89−43,90 грн/євро для євро.
Нагадаємо
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