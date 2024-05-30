Курс валют на 30 мая: доллар продолжает свой рост
Киев • УНН
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 18 копеек, установив официальный обменный курс на 30 мая на уровне 40,4832 грн за доллар США.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,4832 грн/долл., что девальвировало гривну на 18 копеек сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,92 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:
- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,30 в банках.
- Евро можно купить за 44,60 грн, а продать за 43,90 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,90 — 41,05 грн, а евро−по 44,40-44,65 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,48-40,5 грн/долл. для доллара и 43,89-43,90 грн / евро для евро.
Напомним
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