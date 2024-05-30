Курс валют на 30 мая: доллар продолжает свой рост

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,4832 грн/долл., что девальвировало гривну на 18 копеек сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,92 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:

- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,30 в банках.

- Евро можно купить за 44,60 грн, а продать за 43,90 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,90 — 41,05 грн, а евро−по 44,40-44,65 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,48-40,5 грн/долл. для доллара и 43,89-43,90 грн / евро для евро.

Напомним

Глава Нацбанка Андрей Пышный предложил применить новаторский финансовый инструмент - репарационный заем, предоставляемый Украине с международными гарантиями от российских резервов в случае невыплаты Россией репараций.