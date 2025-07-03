Курс валют на 3 липня: скільки коштує долар та євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют: долар залишився на рівні 41,81 грн, євро втратив 27 копійок, встановившись на рівні 49,13 грн. У банках, обмінниках та на міжбанку спостерігаються різні курси долара, євро та злотого.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс валют. Долар залишився без змін - на рівні 41,81 грн/дол., євро втратив 27 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,81 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,13 грн/євро. Офіційний курс злотого становить 11,56 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,07- 41,52
грн, а євро за 49,70- 49,00 грн, і злотий за 11,80-11,20;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,60- 41,70
грн, а євро - за 49,35- 49,55 грн, і злотий за 11,54-11,65;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,72- 41,76
грн/дол. та 49,06- 49,10 грн/євро.
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Доповнення
Національний банк України 2 липня встановив офіційний курс гривні на рівні 41,81 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки. Також НБУ встановлював офіційний курс євро до гривні на рівні 49,40 грн/євро.