Курс валют на 3 июля: сколько стоит доллар и евро

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 24 человек, среди них дети
2 июля, 21:32 • 4677 просмотра
Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 24 человек, среди них дети
2 июля, 18:14 • 23013 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 108435 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 80068 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 71964 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 63618 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 51451 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 55314 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 125903 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 42824 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
58%
752мм
Популярные новости
В Киеве ПВО работает по вражеским беспилотникам2 июля, 20:12 • 8393 просмотра
Повреждены электросети: в Житомирской области в результате взрыва без света остались более 700 домов2 июля, 20:26 • 8697 просмотра
В оккупированном Харцызске мощный взрыв, начался пожар: детонирует склад боеприпасов (видео)2 июля, 21:02 • 7817 просмотра
Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)01:51 • 6938 просмотра
Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки03:07 • 10129 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 108435 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 86051 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 102428 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 137139 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 113912 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майкл Маккол
Анджей Дуда
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Житомирская область
Соединённые Штаты
Житомир
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 26294 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 36349 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 45022 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 100778 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 58275 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)
Фокс Ньюс
Financial Times
FIM-92 Stinger

Курс валют на 3 июля: сколько стоит доллар и евро

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют: доллар остался на уровне 41,81 грн, евро потерял 27 копеек, установившись на уровне 49,13 грн. В банках, обменниках и на межбанке наблюдаются разные курсы доллара, евро и злотого.

Курс валют на 3 июля: сколько стоит доллар и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс валют. Доллар остался без изменений - на уровне 41,81 грн/долл., евро потерял 27 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,13 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 11,56 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,07- 41,52 грн, а евро по 49,70- 49,00 грн, и злотый по 11,80-11,20;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,60- 41,70  грн, а евро - по 49,35- 49,55 грн, и злотый по 11,54-11,65;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,72- 41,76 грн/долл. и 49,06- 49,10 грн/евро.

        Масло дорожает, молоко дешевеет: как изменились цены на молочные продукты за месяц02.07.25, 10:19 • 1241 просмотр

        Дополнение

        Национальный банк Украины 2 июля установил официальный курс гривны на уровне 41,81 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки. Также НБУ устанавливал официальный курс евро к гривне на уровне 49,40 грн/евро.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ОбществоЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9