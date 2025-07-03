Курс валют на 3 июля: сколько стоит доллар и евро
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют: доллар остался на уровне 41,81 грн, евро потерял 27 копеек, установившись на уровне 49,13 грн. В банках, обменниках и на межбанке наблюдаются разные курсы доллара, евро и злотого.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс валют. Доллар остался без изменений - на уровне 41,81 грн/долл., евро потерял 27 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,13 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 11,56 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,07- 41,52 грн, а евро по 49,70- 49,00 грн, и злотый по 11,80-11,20;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,60- 41,70 грн, а евро - по 49,35- 49,55 грн, и злотый по 11,54-11,65;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,72- 41,76 грн/долл. и 49,06- 49,10 грн/евро.
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Дополнение
Национальный банк Украины 2 июля установил официальный курс гривны на уровне 41,81 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки. Также НБУ устанавливал официальный курс евро к гривне на уровне 49,40 грн/евро.