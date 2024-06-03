Курс валют на 3 червня: гривня оновила історичний мінімум
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 5 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 40,5373 грн/долар і 43,98 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5373 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,98 грн/євро.
Гривня продовжує падіння: НБУ вчергове підвищив курс долара до історичного максимуму 31.05.24, 16:35 • 20155 переглядiв
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,10 грн, а продати за 40,50 у банках. Євро можна купити за 44,70 грн, а продати за 43,85 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,00-41,10 грн, а євро - за 44,55-44,73 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,55-40,59 грн/дол. для долара та 44,07-44,10 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Україна і МВФ досягли угоди про четвертий перегляд програми розширеного фінансування обсягом 15,6 мільярда доларів, що відкриває шлях для отримання Україною траншу у 2,2 мільярда доларів.