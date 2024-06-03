Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  87674 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  106725 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  170095 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  162096 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  161687 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148775 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143502 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133675 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  283780 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 5 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 40,5373 грн/доллар и 43,98 грн/евро.

Экономика •   •  7857 просмотра
Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Группа компаний "Олсидз", позиционирующая себя как добросовестный производитель подсолнечного масла, оказалась замешана в скандале, связанном с масштабной фальсификацией экспортируемой из Украины продукции.

Экономика •   •  41896 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук

Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженной, но за последнюю неделю произошло некоторое ослабление штурмовых операций оккупантов, при этом за последние два дня количество нападений уменьшилось.

Война •   •  10076 просмотра
Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук

Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием

Венгрия все еще не определилась с участием в саммите мира по Украине в Швейцарии в июне, ставя под сомнение цель саммита, если на нем не будут представлены обе "стороны войны".

Война •   •  11711 просмотра
Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием

Непогода оставила без света более 300 городов и сел в 7 областях Украины

Из-за осложнений погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточенными остались 312 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Общество •   •  9249 просмотра
Непогода оставила без света более 300 городов и сел в 7 областях Украины

По Николаевской области враг ударил из артиллерии

Вчера, 2 июня, акватория Очаковской громады Николаевского района Николаевской области была обстреляна вражеской артиллерией, однако сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  11778 просмотра
По Николаевской области враг ударил из артиллерии

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.

публикации •   •  71006 просмотра
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов

Один испанский пилот погиб, а другой был ранен, когда два самолета столкнулись во время авиашоу в португальском городе Бежа.

Новости Мира •   •  9760 просмотра
В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  10496 просмотра
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.

Война •   •  11844 просмотра
Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили