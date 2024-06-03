Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5373 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,98 грн/евро.

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Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 41,10 грн, а продать за 40,50 в банках. Евро можно купить за 44,70 грн, а продать за 43,85 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,00-41,10 грн, а евро - по 44,55-44,73 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,55-40,59 грн/долл. для доллара и 44,07-44,10 грн/евро для евро.

Напомним

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной транша в 2,2 миллиарда долларов.