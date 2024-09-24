Курс валют на 24 вересня: гривня впала на 1 копійку
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3567 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку. На міжбанку долар торгується за 41,43-41,45 грн, євро - за 46,12-46,13 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3567 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,35 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,99 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,70 грн, а продати за 41,25 у банка. Євро можна купити за 46,58 грн, а продати за 46,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,67-41,74 грн, а євро - за 46,40-46,56 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,43-41,45 грн/дол. для долара та 46,12-46,13 грн/євро для євро.
Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року20.09.24, 09:39 • 117017 переглядiв