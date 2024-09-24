Курс валют на 24 сентября: гривна упала на 1 копейку

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3567 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,99 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,25 у банка. Евро можно купить за 46,58 грн, а продать за 46,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,67-41,74 грн, а евро - по 46,40-46,56 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,43-41,45 грн/долл. для доллара и 46,12-46,13 грн/евро для евро.

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