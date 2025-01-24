Курс валют на 24 січня: гривня зміцнюється вже 3 день поспіль
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9751 грн/дол., що на 7 копійок міцніше. У банках та обмінниках долар торгується в межах 41,90-42,40 грн, євро - 43,60-44,25 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,9751 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,97 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,67 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 10:15 ранку:
- Долар можна купити за 42,40 грн, а продати за 41,90 у банках.
- Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,60 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 42,15−42,25 грн, а євро — за 44,05 −44,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,15 - 42,25 грн/дол. для долара та 44,05−44,25 грн/євро для євро.
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