Курс валют на 24 січня: гривня зміцнюється вже 3 день поспіль

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,9751 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,97 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,67 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 10:15 ранку:

- Долар можна купити за 42,40 грн, а продати за 41,90 у банках.

- Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,60 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 42,15−42,25 грн, а євро — за 44,05 −44,25 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 41,15 - 42,25 грн/дол. для долара та 44,05−44,25 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Українські фермери знову підвищили ціни на картоплю.