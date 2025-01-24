Курс валют на 24 января: гривна укрепляется уже 3 день подряд

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 124193 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 131278 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 133123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 172781 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 120626 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 106568 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 145461 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 64868 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102325 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

23 января, 23:44 • 117652 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

24 января, 02:33 • 108408 просмотра
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

03:40 • 50021 просмотра
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

04:30 • 74893 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 105735 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 172786 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 145463 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 205981 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 204796 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 207170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 120041 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 118280 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 112907 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 108964 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 116019 просмотра
Актуальное
Курс валют на 24 января: гривна укрепляется уже 3 день подряд

Курс валют на 24 января: гривна укрепляется уже 3 день подряд

Киев  •  УНН

 • 3291 просмотра

Read in English

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9751 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,90-42,40 грн, евро - 43,60-44,25 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,9751 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,97 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,67 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 10:15 утра:

 - Доллар можно купить за 42,40 грн, а продать за 41,90 в банках.

 - Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,60  грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15-42,25 грн, а евро - по 44,05 -44,25 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,15 - 42,25 грн/долл. для доллара и 44,05-44,25 грн/евро для евро.

Напомним 

Украинские фермеры снова повысили цены на картофель.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы