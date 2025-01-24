Курс валют на 24 января: гривна укрепляется уже 3 день подряд
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9751 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,90-42,40 грн, евро - 43,60-44,25 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,9751 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,97 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,67 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 10:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,40 грн, а продать за 41,90 в банках.
- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15-42,25 грн, а евро - по 44,05 -44,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,15 - 42,25 грн/долл. для доллара и 44,05-44,25 грн/евро для евро.
Напомним
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