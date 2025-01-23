Курс валют на 23 січня: долар різко впав у ціні

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 42,0325 грн/дол., що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 42,03 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,87 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15:

Долар можна купити за 42,50 грн, а продати за 41,95 грн у банках. Євро можна купити за 44,24 грн, а продати за 43,50 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,35-42,40 грн, а євро - за 44,10-44,28 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,99-42,02 грн/дол. для долара та 43,77-43,79 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Європейський Союз у 2025 році надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в межах кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.