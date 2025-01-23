Курс валют на 23 января: доллар резко упал в цене
Киев • УНН
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 14 копеек до 42,0325 грн/долл. На межбанке доллар торгуется по 41,99-42,02 грн, евро - по 43,77-43,79 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 42,0325 грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 42,03 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,87 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:
- Доллар можно купить за 42,50 грн, а продать за 41,95 грн в банках. Евро можно купить за 44,24 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,35-42,40 грн, а евро - по 44,10-44,28 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,99-42,02 грн/долл. для доллара и 43,77-43,79 грн/евро для евро.
Напомним
Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.