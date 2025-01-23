Курс валют на 23 января: доллар резко упал в цене

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Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
06:26 • 66054 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

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Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
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22 января, 14:12 • 116871 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

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Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
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Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 14 копеек до 42,0325 грн/долл. На межбанке доллар торгуется по 41,99-42,02 грн, евро - по 43,77-43,79 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 42,0325 грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 42,03 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,87 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15: 

  • Доллар можно купить за 42,50 грн, а продать за 41,95 грн в банках. Евро можно купить за 44,24 грн, а продать за 43,50 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 42,35-42,40 грн, а евро - по 44,10-44,28 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,99-42,02 грн/долл. для доллара и 43,77-43,79 грн/евро для евро.

Напомним 

Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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