ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

Європейський Союз у 2025 році надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility. Про це повідомляє УНН з посиланням на Х-акаунт віцепрезидента Єврокомісії, єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

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"ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", - написав Домбровскіс після зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.

Він також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".

Нагадаємо

Україна отримає €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році через різні джерела фінансування. Кошти спрямують на пріоритетні потреби держбюджету, включаючи соціальні та економічні програми.