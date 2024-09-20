Курс валют на 20 вересня: долар фактично стоїть на місці, а євро продовжує рости
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 1 копійку, встановивши офіційний курс на рівні 41,4444 грн/дол. Курс євро до гривні встановлено на рівні 46,23 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4444 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,23 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,30 у банках. Євро можна купити за 46,60 грн, а продати за 46,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,74 грн, а євро - за 46,40-46,60 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,31-41,34 грн/дол. для долара та 45,95-45,9 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Національний банк України знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5% і за кредитами рефінансування до 16%, обмеживши термін їх надання 14 днями.