Курс валют на 20 сентября: доллар фактически стоит на месте, а евро продолжает расти

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Национальный банк Украины девальвировал гривну на 1 копейку, установив официальный курс на уровне 41,4444 грн/долл. Курс евро к гривне установлен на уровне 46,23 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4444 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,23 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 в банках. Евро можно купить за 46,60 грн, а продать за 46,00 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,74 грн, а евро - по 46,40-46,60 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,31-41,34 грн/долл. для доллара и 45,95-45,9 грн/евро для евро.

Напомним 

Национальный банк Украины снизил ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5% и по кредитам рефинансирования до 16%, ограничив срок их предоставления 14 днями. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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