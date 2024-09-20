Курс валют на 20 сентября: доллар фактически стоит на месте, а евро продолжает расти

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4444 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,23 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 в банках. Евро можно купить за 46,60 грн, а продать за 46,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,74 грн, а евро - по 46,40-46,60 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,31-41,34 грн/долл. для доллара и 45,95-45,9 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины снизил ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5% и по кредитам рефинансирования до 16%, ограничив срок их предоставления 14 днями.