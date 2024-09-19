НБУ знижує ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

Національний банк України знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5% і за кредитами рефінансування до 16%, обмеживши термін їх надання 14 днями. Про це повідомили у четвер у Національному банку, передає УНН.

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"Правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інструментів та операцій монетарної політики. Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%. Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями", - йдеться у повідомленні.

У НБУ вказали, що ставки за депозитними сертифікатами овернайт залишатимуться на рівні облікової ставки. Однак з 11 жовтня Національний банк, як зазначається, підвищить нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п., за винятком строкових вкладів фізичних осіб у гривні зі строком від 93 календарних днів і більше.

"Окрім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП", - додав регулятор.

За оцінками НБУ, такі кроки не створять ризиків для стійкості валютного ринку та досягнення інфляційної цілі в межах політики. Навпаки, поєднання цих заходів, як очікують у регуляторі, підвищить гнучкість банків у керуванні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить здатність уряду залучати необхідне фінансування на внутрішньому ринку боргових зобов'язань.

Нагадаємо

Згідно з прогнозом, тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, і інфляція буде помірно зростати через збільшення сукупного попиту, бюджетні видатки та підвищення витрат бізнесу.