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НБУ знижує ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

НБУ знижує ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

Київ • УНН

 • 14342 перегляди

Національний банк України знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5% і за кредитами рефінансування до 16%. НБУ також обмежив термін надання кредитів рефінансування 14 днями.

Національний банк України знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5% і за кредитами рефінансування до 16%, обмеживши термін їх надання 14 днями. Про це повідомили у четвер у Національному банку, передає УНН.

Деталі

"Правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інструментів та операцій монетарної політики. Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%. Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями", - йдеться у повідомленні.

У НБУ вказали, що ставки за депозитними сертифікатами овернайт залишатимуться на рівні облікової ставки. Однак з 11 жовтня Національний банк, як зазначається, підвищить нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п., за винятком строкових вкладів фізичних осіб у гривні зі строком від 93 календарних днів і більше.

"Окрім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП", - додав регулятор.

За оцінками НБУ, такі кроки не створять ризиків для стійкості валютного ринку та досягнення інфляційної цілі в межах політики. Навпаки, поєднання цих заходів, як очікують у регуляторі, підвищить гнучкість банків у керуванні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить здатність уряду залучати необхідне фінансування на внутрішньому ринку боргових зобов'язань.

Нагадаємо 

Згідно з прогнозом, тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, і інфляція буде помірно зростати через збільшення сукупного попиту, бюджетні видатки та підвищення витрат бізнесу. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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