НБУ снижает ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины снизил ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5% и по кредитам рефинансирования до 16%, ограничив срок их предоставления 14 днями. Об этом сообщили в четверг в Национальном банке, передает УНН.

Детали

«Правление НБУ приняло решение о модификации параметров инструментов и операций монетарной политики. Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%. Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования - до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями», - говорится в сообщении.

В НБУ указали, что ставки по депозитным сертификатам овернайт будут оставаться на уровне учетной ставки. Однако с 11 октября Национальный банк, как отмечается, повысит нормативы обязательного резервирования на 5 п. п., за исключением срочных вкладов физических лиц в гривне со сроком от 93 календарных дней и более.

«Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВДП», - добавил регулятор.

По оценкам НБУ, такие шаги не создадут рисков для устойчивости валютного рынка и достижения инфляционной цели в рамках политики. Наоборот, сочетание этих мер, как ожидают в регуляторе, повысит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит способность правительства привлекать необходимое финансирование на внутреннем рынке долговых обязательств.

Напомним

Согласно прогнозу, давление на цены будет сохраняться в ближайшее время, и инфляция будет умеренно расти из-за увеличения совокупного спроса, бюджетных расходов и повышения расходов бизнеса.