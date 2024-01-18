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Кулеба впевнений, що США продовжить допомогу Україні

Кулеба впевнений, що США продовжить допомогу Україні

Київ • УНН

 • 25123 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить змін у підтримці України з боку США за адміністрації Байдена.

У Міністерстві закордонних справ України не бачать змін в інтонації Білого дому щодо допомоги Україні. Про це на полях саміту в Давосі заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба передає CNBS, пише УНН.

Деталі 

У мене немає причин сумніватися в щирості зобов'язань адміністрації Байдена продовжувати допомагати Україні

- підкреслив Кулеба.

Він також заявив, що впевнений у тому, що республіканці розуміють наскільки для США важлива підтримка України й війні проти рф.

У мене також немає підстав вважати, що Республіканська партія в цілому не усвідомлює, наскільки принципово перемогти Росію в Україні й не дозволити Росії продовжувати руйнувати світовий порядок, побудований Америкою

- заявив глава МЗС України. 

На підтвердження цього Кулеба наголосив, що світ, в якому ми сьогодні живемо, побудований під американським керівництвом.

Доповнення 

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл висловив упевненість, що двопартійна угода щодо фінансування України та безпеки кордонів буде розглянута Сенатом наступного тижня.

Запропонований пакет включає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів та оформлення мігрантів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що без допомоги США та ЄС Україна буде вразливою до захоплення росією, що згодом може призвести до війни між НАТО та рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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