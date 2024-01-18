Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит изменений в поддержке Украины со стороны США при администрации Байдена.
В Министерстве иностранных дел Украины не видят изменений в интонации Белого дома относительно помощи Украине. Об этом на полях саммита в Давосе заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передает CNBS, пишет УНН.
Детали
У меня нет причин сомневаться в искренности обязательств администрации Байдена продолжать помогать Украине
Он также заявил, что уверен в том, что республиканцы понимают насколько для США важна поддержка Украины и войны против рф.
У меня также нет оснований полагать, что Республиканская партия в целом не осознает, насколько принципиально победить россию в Украине и не позволить России продолжать разрушать мировой порядок, построенный Америкой
В подтверждение этого Кулеба отметил, что мир, в котором мы сегодня живем, построен под американским руководством.
Дополнение
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе.
Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату Россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и РФ.
Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит изменений в поддержке Украины со стороны США при администрации Байдена.
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