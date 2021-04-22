Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"

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“Я прочитав послання президента Путіна наступним чином: "ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де знаходяться наші червоні лінії", - сказав Кулеба.

Що було раніше

21 квітня Путін попередив Захід, щоб той не переходив “червоні лінії” Росії, заявивши, що Москва швидко і жорстко відреагує на будь-які провокації.

Контекст

Це відбувається на тлі ескалації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації конфлікту 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

У Кремлі відповіли 21 квітня, що президент РФ Володимир Путін отримав текст виступу українського лідера Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч на Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у Нормандському форматі, але Росія уникає цього.