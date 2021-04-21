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Путіну "оперативно повідомили" про пропозицію Зеленського зустрітись на Донбасі - Пєсков

Київ • УНН

 • 44793 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін отримав текст виступу українського лідера Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч на Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції "Комсомольская правда", передає УНН.

Деталі

Текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері у вівторок, був "оперативно повідомлений" Путіну, наголосив Пєсков.

"Але я поки не впевнений, що він мав час з цим ознайомитися", - додав речник.

Речник Кремля також зауважив, що Путін традиційно велику частину ночі перед оголошенням послання Федеральним зборам працював над текстом свого виступу.

Цитата

"Якщо у нього час знайдеться з цим (виступом Зеленського - ред.) ознайомитися, то він, звичайно ж, ознайомиться. Але так чи інакше йому це буде повідомлено", - підкреслив Пєсков.

До цього "в останні дні ніяких запитів (від українського президента) на спілкування не було", зазначив Пєсков.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Що ще відомо

У форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

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