Путіну "оперативно повідомили" про пропозицію Зеленського зустрітись на Донбасі - Пєсков

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Текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері у вівторок, був "оперативно повідомлений" Путіну, наголосив Пєсков.

"Але я поки не впевнений, що він мав час з цим ознайомитися", - додав речник.

Речник Кремля також зауважив, що Путін традиційно велику частину ночі перед оголошенням послання Федеральним зборам працював над текстом свого виступу.

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"Якщо у нього час знайдеться з цим (виступом Зеленського - ред.) ознайомитися, то він, звичайно ж, ознайомиться. Але так чи інакше йому це буде повідомлено", - підкреслив Пєсков.

До цього "в останні дні ніяких запитів (від українського президента) на спілкування не було", зазначив Пєсков.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Що ще відомо

У форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.