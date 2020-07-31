Кулеба провів розмову з главою МЗС Білорусі: деталі

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, під час якої запросив главу МЗС Білорусі на зустріч міністрів Люблінського трикутника. Співрозмовники також обговорили ситуацію навколо затримання російських бойовиків, інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм. Співрозмовники обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків”, — повідомили в пресслужбі.

Так, зазначається, що глава українського відомства під час розмови подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна, Литва та Польща оголосили про створення "Люблінського трикутника"

“Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки”, — зазначив Кулеба.

Глава МЗС України також поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн “Люблінський трикутник” та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі, інформує пресслужба.

“Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь Президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у Гродно)”, — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Так, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі. 

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