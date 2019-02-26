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Крим ніколи не належав Росії “повністю” — Волкер

Крим ніколи не належав Росії “повністю” — Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Крим ніколи не був лише російським. Про це заявив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер під час прес-брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

Він підкреслив, що Крим — це багатогранне місце, місце, де впродовж столітть мінялись культура, люди, постійно відбувались зміни.

“Це ще раз говорить про те, що Крим ніколи не був лише російським чи тільки російським. Впродовж часу, понад тисячу років Крим був чимось іншим”, — підкреслив він.

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Раніше Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ.

Зокрема, він заявив, що план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонований спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, перебуває у межах імплементації мінських домовленостей, а не спрямований на їхню заміну.

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