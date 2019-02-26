Крым никогда не принадлежал России "полностью" - Уолкер

Он подчеркнул, что Крым - это многогранное место, место, где на протяжении веков менялись культура, люди, постоянно происходили изменения.

"Это еще раз говорит о том, что Крым никогда не был только российским или только российским. В течение времени, более тысячи лет Крым был чем-то другим", - подчеркнул он.

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Ранее Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ.

В частности, он заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а не направлен на их замену.

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