Кремль "уточнить", на якій підставі Янукович перебуває в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Кремлі уточнять, в якому юридичному статусі колишній президент України Віктор Янукович перебуває на території Росії, хоча претензій до його перебування в країні немає. Про це у середу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ні, до нього немає ніяких претензій з боку російської держави", - сказав представник Кремля.
Журналісти поцікавилися, на якій підставі колишній президент України тривалий час перебуває на території РФ, з огляду на, що міграційне законодавство передбачає лише 90-денний термін безвізового перебування.
"Не думаю, що на нього це поширюється", - припустив Пєсков.
Тим не менш, він обіцяв прояснити цей аспект.
"Питання цікаве, мені потрібно уточнити", - додав він.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.