Кремль "уточнит", на каком основании Янукович находится в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Кремле уточнят, в каком юридическом статусе бывший президент Украины Виктор Янукович находится на территории России, хотя претензий к его пребыванию в стране нет. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нет, к нему нет никаких претензий со стороны российского государства", - сказал представитель Кремля.
Журналисты поинтересовались, на каком основании бывший президент Украины долго находится на территории РФ, учитывая, что миграционное законодательство предусматривает лишь 90-дневный срок безвизового пребывания.
"Не думаю, что на него это распространяется", - предположил Песков.
Тем не менее, он обещал прояснить этот аспект.
"Вопрос интересный, мне нужно уточнить", - добавил он.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.