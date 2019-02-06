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Кремль "уточнит", на каком основании Янукович находится в РФ

Кремль "уточнит", на каком основании Янукович находится в РФ

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Кремле уточнят, в каком юридическом статусе бывший президент Украины Виктор Янукович находится на территории России, хотя претензий к его пребыванию в стране нет. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нет, к нему нет никаких претензий со стороны российского государства", - сказал представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались, на каком основании бывший президент Украины долго находится на территории РФ, учитывая, что миграционное законодательство предусматривает лишь 90-дневный срок безвизового пребывания.

"Не думаю, что на него это распространяется", - предположил Песков.

Тем не менее, он обещал прояснить этот аспект.

"Вопрос интересный, мне нужно уточнить", - добавил он.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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