Кремль стурбований розривом відносин РПЦ з Константинополем

“Ми, звичайно ж, дуже уважно і з великою стурбованістю спостерігаємо за тим, як розвиваються відносини між Російською православною церквою і Вселенським патріархатом. Це викликає нашу стурбованість”, — сказав Пєсков.

При цьому він підкреслив: “Ми сподіваємося на те, що все-таки мудрість переможе, але в той же час ми, звичайно, сподіваємося, що всі інтереси Російської православної церкви будуть дотримані”.

Представник Кремля не став уточнювати, що має на увазі під інтересами РПЦ.

“Щодо інтересів РПЦ сама церква повинна давати пояснення. Ми не можемо втручатися в церковні справи”, — пояснив він.

Водночас Пєсков зазначив, що, оскільки православ’я — “одна з основних релігій у Росії, то, природно, нам (у владних структурах РФ) не байдуже те, як розвиваються відносини РПЦ з іншими церквами”.

Як повідомляв УНН, у РПЦ заявили, що її парафіяни не зможуть молитися в храмах Константинополя на Афоні.