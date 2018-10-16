Кремль обеспокоен разрывом отношений РПЦ с Константинополем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Кремль обеспокоен разрывом отношений Русской православной церкви с Константинополем и надеется, что интересы РПЦ будут соблюдены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы, конечно же, очень внимательно и с большой озабоченностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу обеспокоенность”, — сказал Песков.
При этом он подчеркнул: “Мы надеемся, что все-таки мудрость победит, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены”.
Представитель Кремля не стал уточнять, что имеет в виду под интересами РПЦ.
“О интересах РПЦ сама церковь должна давать объяснения. Мы не можем вмешиваться в церковные дела”, - пояснил он.
В то же время Песков отметил, что, поскольку православие — “одна из основных религий в России, то, естественно, нам (во властных структурах РФ) не безразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями”.
Как сообщал УНН, в РПЦ заявили, что ее прихожане не смогут молиться в храмах Константинополя на Афоне.