Кремль не відповів на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі - Кулеба

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Київ • УНН

 • 20287 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Київ не отримував відповіді Москви на пропозицію Президента України Володимира Зеленського зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

За його словами, "Україна не отримала відповіді Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського російському колезі Володимиру Путіну у вівторок на переговори в зоні конфлікту на Донбасі".

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації конфлікту 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

У Кремлі відповіли 21 квітня, що президент РФ Володимир Путін отримав текст виступу українського лідера Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч на Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у Нормандському форматі, але Росія уникає цього.

Контекст

Це відбувається на тлі ескалації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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