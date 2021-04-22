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Кремль не ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе - Кулеба

Кремль не ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 20281 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Киев не получал ответа Москвы на предложение Президента Украины Владимира Зеленского встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters, передает УНН.

По его словам, "Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину во вторник на переговоры в зоне конфликта на Донбассе".

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам относительно эскалации конфликта 20 апреля предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где продолжается война".

В Кремле ответили 21 апреля, что президент РФ Владимир Путин получил текст выступления украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в Нормандской формате, но Россия избегает этого.

Контекст

Это происходит на фоне эскалации на Донбассе. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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