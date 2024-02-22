кремль готує жителів росії до затяжної війни з Україною та Заходом - британська розвідка
Київ • УНН
Звіт британської розвідки показав, що кремль готує росіян до тривалої війни з Україною, виправдовуючи масштаби і тривалість бойових дій.
Російське керівництво налаштовує населення країни до тривалої війни і пов'язаного з ним зниження рівня життя в рф, йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.
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Як зазначається у звіті, 14 лютого прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив журналістам, що хоча війна почалася як "операція" проти України, з часом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, у якій "західні країни на чолі зі Сполученими Штатами, безпосередньо залучені в цей конфлікт".
Як вважають у британській розвідці, російська влада намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом.
Далі пєсков визнав, що війна "може тривати трохи довше, але це не може змінити хід подій".
Це частина російського офіційного наративу, майже напевно спрямованого на те, щоб налаштувати внутрішнє населення до тривалої війни і пов'язаного з ним зниження рівня життя в країні, одночасно забезпечуючи впевненість у кінцевій перемозі росії
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