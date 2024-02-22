кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка
Отчет британской разведки показал, что кремль готовит россиян к длительной войне с Украиной, оправдывая масштабы и продолжительность боевых действий.
Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке
Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.
В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды
Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.
Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.
Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.
рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых
Российская армия нанесла авиаудар по предприятию в Курахово Донецкой области 22 февраля, в результате чего были ранены девять работников.
Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход
Вице-премьер-министр Украины раскритиковал блокаду на польско-украинской границе как угрожающую безопасности обеих стран и политически мотивированную.
Уже тринадцатый вражеский "Муром-М" уничтожили бойцы "Стального кордона": видео
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" уничтожили 13-й российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в Харьковской области.
Рада приняла законопроект, который реформирует корпоративное управление госпредприятий - нардеп
Верховная Рада приняла законопроект о реформе корпоративного управления государственными предприятиями, выполнив важное условие евроинтеграционных обязательств Украины.