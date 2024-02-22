кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Российское руководство настраивает население страны к длительной войне и связанному с ней снижению уровня жизни в рф, говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, 14 февраля пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил журналистам, что хотя война началась как "операция" против Украины, со временем она приобрела форму войны против коллективного Запада, войны, в которой "западные страны во главе с Соединенными Штатами, непосредственно вовлечены в этот конфликт".

Как считают в британской разведке, российские власти пытаются оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом.

Далее песков признал, что война "может длиться немного дольше, но это не может изменить ход событий".

Это часть российского официального нарратива, почти наверняка направленного на то, чтобы настроить внутреннее население к длительной войне и связанному с ней снижению уровня жизни в стране, одновременно обеспечивая уверенность в конечной победе россии - резюмировали в разведке.

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