Країни ЄС дали згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Лідери країн ЄС дали згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit і початок переговорів про укладення нової торгової угоди з Великою Британією, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Зелене світло для наступного етапу переговорів стало можливим завдяки домовленостям між Брюсселем і Лондоном за трьома ключовими питань. Йдеться про гарантії прав громадян ЄС в Великої Британії після "брексіта", британські внески до європейського бюджету і відсутності прикордонного контролю між Ірландією і Північною Ірландією.
В ЄС не приховують, що наступний етап переговорів буде складним.
"Я не сумніваюся, що другий етап переговорів по Brexit стане справжнім випробуванням для нашої єдності", - зазначив глава Європейської ради Дональд Туск.
В ході другого етапу переговорів велике значення будуть мати економічні інтереси окремих країн.
Нагадаємо, 8 грудня Великобританія і Європейський Союз досягли домовленості про Brexit і заявили про готовність перейти до другого етапу переговорів.