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Країни ЄС дали згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit

Країни ЄС дали згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Лідери країн ЄС дали згоду на перехід до другого етапу переговорів по Brexit і початок переговорів про укладення нової торгової угоди з Великою Британією, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Зелене світло для наступного етапу переговорів стало можливим завдяки домовленостям між Брюсселем і Лондоном за трьома ключовими питань. Йдеться про гарантії прав громадян ЄС в Великої Британії після "брексіта", британські внески до європейського бюджету і відсутності прикордонного контролю між Ірландією і Північною Ірландією.

В ЄС не приховують, що наступний етап переговорів буде складним.

"Я не сумніваюся, що другий етап переговорів по Brexit стане справжнім випробуванням для нашої єдності", - зазначив глава Європейської ради Дональд Туск.

В ході другого етапу переговорів велике значення будуть мати економічні інтереси окремих країн.

Нагадаємо, 8 грудня Великобританія і Європейський Союз досягли домовленості про Brexit і заявили про готовність перейти до другого етапу переговорів.

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