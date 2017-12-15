Страны ЕС дали согласие на переход ко второму этапу переговоров по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Лидеры стран ЕС дали согласие на переход ко второму этапу переговоров по Brexit и начало переговоров о заключении нового торгового соглашения с Великобританией, передает УНН со ссылкой на Польское Радио.
Зеленый свет для следующего этапа переговоров стал возможен благодаря договоренностям между Брюсселем и Лондоном по трем ключевым вопросам. Речь идет о гарантии прав граждан ЕС в Великобритании после “брексита”, британских взносах в европейский бюджет и отсутствии пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией.
В ЕС не скрывают, что следующий этап переговоров будет сложным.
“Я не сомневаюсь, что второй этап переговоров по делу „брекситу“ станет настоящим испытанием для нашего единства”, — отметил глава Европейского совета Дональд Туск.
В ходе второго этапа переговоров большое значение будут иметь экономические интересы отдельных стран.
Напомним, 8 декабря Великобритания и Европейский Союз достигли договоренности о Brexit и заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров.