Кравченко представив громадам нового очільника Білоцерківської РДА: які завдання поставив
Київ • УНН
Руслан Кравченко представив нового очільника Білоцерківської РДА Геннадія Сиваненка. Перед керівником поставлено 6 ключових завдань, включаючи безпеку, підтримку військових та економічну стабільність.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко представив громадам нового очільника Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Сиваненка. Він був призначений на цю посаду Президентом України згідно з розпорядженням від 23 жовтня цього року, передає УНН.
Сьогодні перед новим головою району чимало викликів. Але впевнений, що всі позитивні результати, напрацьовані попереднім керівництвом, будуть збережені, а також будуть реалізовані нові проєкти для мешканців Білоцерківщини
За його словами, завдань чимало:
- Забезпечення безпеки
Йдеться про створення безпечних умов для мешканців. Це включає в себе співпрацю з правоохоронними органами та екстреними службами.
- Підтримка військових
Сьогодні всі працюємо заради спільної перемоги. Тому завдання – максимально закривати запити наших захисників
- Ефективна підготовка до опалювального сезону
Зимовий період буде важким. Попри все маємо докласти всіх зусиль, щоб мешканці всієї області були зі світлом, теплом та водою.
- Підтримка ВПО
Маємо піклуватися про тих, хто змушений був залишити свої домівки. Зосередимо зусилля на їх підтримці, зокрема через соціальні програми.
- Економічна стабільність
Завдання працювати над створенням умов для розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Діалог з бізнесом має бути постійним.
- Комунікація з громадами та ефективна антикорупційна політика
Кожен мешканець району має відчувати свою причетність до процесів. Мають бути регулярні зустрічі з людьми та оперативне вирішення їхніх проблем.