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Кравченко представил громадам нового главу Белоцерковской РГА: какие задачи поставил

Кравченко представил громадам нового главу Белоцерковской РГА: какие задачи поставил

Киев  •  УНН

18:57 • 4120 просмотра

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Руслан Кравченко представил нового главу Белоцерковской РГА Геннадия Сиваненко. Перед руководителем поставлено 6 ключевых задач, включая безопасность, поддержку военных и экономическую стабильность.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко представил громадам нового главу Белоцерковской районной государственной администрации Геннадия Сиваненко. Он был назначен на эту должность Президентом Украины согласно распоряжению от 23 октября этого года, передает УНН.

Сегодня перед новым главой района немало вызовов. Но уверен, что все положительные результаты, наработанные предыдущим руководством, будут сохранены, а также будут реализованы новые проекты для жителей Белоцерковщины

- сообщил Кравченко.

По его словам, задач немало:

- Обеспечение безопасности

Речь идет о создании безопасных условий для жителей. Это включает в себя сотрудничество с правоохранительными органами и экстренными службами.

- Поддержка военных

Сегодня все работаем ради общей победы. Поэтому задача - максимально закрывать запросы наших защитников

- Эффективная подготовка к отопительному сезону

Зимний период будет тяжелым. Несмотря на все должны приложить все усилия, чтобы жители всей области были со светом, теплом и водой.

- Поддержка ВПЛ

Должны заботиться о тех, кто вынужден был покинуть свои дома. Сосредоточим усилия на их поддержке, в частности через социальные программы.

- Экономическая стабильность

Задача работать над созданием условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Диалог с бизнесом должен быть постоянным.

- Коммуникация с общинами и эффективная антикоррупционная политика

Каждый житель района должен чувствовать свою причастность к процессам. Должны быть регулярные встречи с людьми и оперативное решение их проблем.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
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