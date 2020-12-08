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Косюк розповів, як пандемія змінила його світосприйняття

Косюк розповів, як пандемія змінила його світосприйняття

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Пандемія COVID-19 змінила життя мільйонів людей. Серед їх числа — засновник і Голова Правління МХП Юрій Косюк. За період “нової реальності” Косюк виніс низку уроків, і поділився ними у своєму блозі, передає УНН.

Зокрема, Косюк радить створювати нові цінності, берегти вічні, відчувати на собі відповідальність за світ навколо. В основі його теорії — ефект метелика.

“Змах крил метелика на одному кінці світу може спричинити тайфун на іншому. Це найпростіше пояснення теорії хаосу. Людина важлива, її дії мають значення для всього світу. Не всі дії, звісно, і не завжди. Але неможливо вгадати, який саме з наших вчинків спричинить наслідки, відчутні для сотень, а може й мільйонів інших людей. Кожна людина має взяти на себе максимальну відповідальність за власне життя, суспільство і світ. Це один з головних уроків, який дав новий вірус світу”, — пише Косюк.

Єдиний світ та єдина економіка — друга думка, якою ділиться Косюк.

“Здавалося б, закриття державних кордонів, посилення міграційної політики, зменшення мобільності населення має зробити світ більш закритим, а глобалізаційні процеси більш повільними. Але це не так. Побороти пандемію, а також глобальну економічну кризу, спричинену нею, можна лише у випадку глобальної відкритості, чесності, взаємодії та взаємодопомоги.

Прогнозується, що світ може пережити найбільшу за століття економічну кризу. Нові виклики вимагають нових дій. Порятунок національної економіки однієї країни не матиме ефекту в нових умовах, якщо сусідні країни переживатимуть дефолти. Врятувати світ можна тільки спільними системними діями”, — зазначає голова правління МХП, додаючи, що світ має бути відкритим і чесним, щоб побороти пандемію.

“Світ має бути відкритим і чесним на глобальних ринках, щоб втримати світову економіку”, — пише він.

Третій урок, який виніс для себе Косюк — інвестувати потрібно в майбутнє.

“Фізична зупинка світу активізувала глобальну діджиталізацію. Держава та бізнес протягом короткого періоду змушені були перейти на дистанційне управління процесами.

Карантин показав, що ті, хто інвестували в новітні технології, штучний інтелект, цифровізацію тощо, ті встояли. Вони змогли швидко адаптуватися до нових викликів, не втратити в швидкості та ефективності прийняття рішень. Пандемія змусила світ зробити ривок у переході від Homo Sapiens до Homo Cyberus”, — додає голова правління МХП.

Також Косюк радить фокусуватися на необхідному та на важливому.

“Глобальна тимчасова зупинка, викликана COVID-19, обмежила людину. Чи позбавила людину зайвого? В умовах карантину опинилися мільйони людей. Вони відчули обмеження в спілкуванні, подорожах, розвагах, витратах та ін. Найближче залишилося тільки найнеобхідніше.

Спостерігаючи за різними людьми та подіями, я вкотре пересвідчився: 80% зусиль людини є марними, 80% інформації є спамом, 80% витрат є порожніми, 80% людей в нашому житті є випадковими, а вірус паніки ширився швидше, ніж сам COVID-19. Темп життя за останні місяці знизився. А куди ми так гнали до цього? Встигли?” — задається риторичним запитанням він.

Сила світу залежить від сили сильних — ще одна думка, якою ділиться Косюк.

“COVID-19 став викликом для бізнесу. Малий, середній бізнес — на межі виживання. Мільйони людей в світі втратять роботу чи збанкрутують. Атланти стоятимуть. І триматимуть на своїх плечах світ, в першу чергу, економічний. Держави мають застосувати до бізнесу принцип медицини катастроф: рятувати тих, хто має більше шансів на життя. Посилити сильних, стабілізувати середню економічну температуру по лікарні, а потім спокійно лікувати слабших”, — пише він.

Крім того Косюк радить робити висновки і прибирати зі свого життя те, що не влаштовує.

“Під час карантину люди опинилися в оселях, які самі збудували та облаштували. З людьми, яких самі обрали чи виховали. З роботою та командою, яка допомагає жити далі. Або ні. Це стало стресом? Шоком? Одкровенням? Ти сам — герой чи антигерой свого життя”, — наголосив він.

А ще Косюк переконаний, що все тільки починається. І радить сприймати пандемію не як проблему, а як шанс.

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