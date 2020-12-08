Косюк рассказал, как пандемия изменила его мировосприятие

В частности, Косюк советует создавать новые ценности, беречь вечные, чувствовать на себе ответственность за мир вокруг. В основе его теории - эффект бабочки.

"Взмах крыльев бабочки на одном конце света может вызвать тайфун на другом. Это самое простое объяснение теории хаоса. Человек важен, его действия имеют значение для всего мира. Не все действия, конечно, и не всегда. Но невозможно угадать, какой именно из наших поступков повлечет последствия, ощутимые для сотен, а может и миллионов других людей. Каждый человек должен взять на себя максимальную ответственность за собственную жизнь, общество и мир. Это один из главных уроков, который дал новый вирус миру", - пишет Косюк.

Единый мир и единая экономика - вторая мысль, которой делится Косюк.

"Казалось бы, закрытие государственных границ, усиление миграционной политики, снижения мобильности населения должно было сделать мир более закрытым, а глобализационные процессы более медленными. Но это не так. Побороть пандемию, а также глобальный экономический кризис, вызванный ею, можно только в случае глобальной открытости, честности, взаимодействия и взаимопомощи.

Прогнозируется, что мир может пережить крупнейший за века экономический кризис. Новые вызовы требуют новых действий. Спасение национальной экономики одной страны не будет иметь эффекта в новых условиях, если соседние страны будут переживать дефолты. Спасти мир можно только совместными системными действиями", - отмечает председатель правления МХП, добавляя, что мир должен быть открытым и честным, чтобы побороть пандемию.

"Мир должен быть открытым и честным на глобальных рынках, чтобы удержать мировую экономику", - пишет он.

Третий урок, который вынес для себя Косюк - инвестировать нужно в будущее.

"Физическая остановка мира активизировала глобальную диджитализацию. Государство и бизнес в течение короткого периода вынуждены были перейти на дистанционное управление процессами.

Карантин показал, что те, кто инвестировали в новые технологии, искусственный интеллект, цифровизацию и т.д., те устояли. Они смогли быстро адаптироваться к новым вызовам, не потерять в скорости и эффективности принятия решений. Пандемия заставила мир сделать рывок в переходе от Homo Sapiens к Homo Cyberus", - добавляет председатель правления МХП.

Также Косюк советует фокусироваться на необходимом и на важном.

"Глобальная временная остановка, вызванная COVID-19, ограничила человека. Или лишила человека лишнего? В условиях карантина оказались миллионы людей. Они почувствовали ограничения в общении, путешествиях, развлечениях, расходах и др. Ближе всего осталось только самое необходимое.

Наблюдая за различными людьми и событиями, я в очередной раз убедился: 80% усилий человека напрасны, 80% информации является спамом, 80% расходов являются пустыми, 80% людей в нашей жизни являются случайными, а вирус паники распространялся быстрее, чем сам COVID-19. Темп жизни за последние месяцы снизился. А куда мы так гнали до этого? Успели?" - задается риторическим вопросом он.

Сила мира зависит от силы сильных - еще одна мысль, которой делится Косюк.

"COVID-19 стал вызовом для бизнеса. Малый, средний бизнес - на грани выживания. Миллионы людей в мире потеряют работу или обанкротятся. Атланты будут стоять. И держать на своих плечах мир, в первую очередь, экономический. Государства должны применить к бизнесу принцип медицины катастроф: спасать тех, кто имеет больше шансов на жизнь. Усилить сильных, стабилизировать среднюю экономическую температуру по больнице, а потом спокойно лечить слабых", - пишет он.

Кроме того Косюк советует делать выводы и убирать из своей жизни то, что не устраивает.

"Во время карантина люди оказались в домах, которые сами построили и обустроили. С людьми, которых сами выбрали или воспитали. С работой и командой, которая помогает жить дальше. Или нет. Это стало стрессом? Шоком? Откровением? Ты сам - герой или антигерой своей жизни", - подчеркнул он.

А еще Косюк убежден, что все только начинается. И советует воспринимать пандемию не как проблему, а как шанс.