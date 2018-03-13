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Костюк здобула вольову перемогу на старті тенісних змагань у Шеньчжені

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. П'ятнадцятирічна тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі категорії ITF в Шеньчжені (Китай) з призовим фондом 60 тис. дол., передає УНН з посиланням на ФТУ.

У зустрічі з 20-річною сербкою Іванною Йоровіч наша співвітчизниця була розгромлена в першій партії 0:6. Однак надалі їй вдалося переломити хід подій та в цілому за 2 години і 18 хвилин був здобутий виграш – 0:6, 7:5, 6:4.

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Примітно, що це була друга зустріч спортсменок. Перша відбулася минулого року на угорському ITF, де сильнішою виявилася представниця Сербії – 1:6, 6:4, 6:3.

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Додамо також, за вихід до чвертьфіналу Костюк посперечається з тенісисткою з Китаю Фан Ін Сюнь, яку киянка обіграла в другому колі турніру в Чжухаї.

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