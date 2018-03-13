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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32836 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52015 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100630 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90681 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103457 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Костюк одержала волевую победу на старте теннисных соревнований в Шэньчжэне

Костюк одержала волевую победу на старте теннисных соревнований в Шэньчжэне

Киев  •  УНН

 • 10430 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире категории ITF в Шэньчжэне (Китай) с призовым фондом 60 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Во встрече с 20-летней сербкой Иванной Йорович наша соотечественница была разгромлена в первой партии 0: 6. Однако в дальнейшем ей удалось переломить ход событий и в целом за 2 часа и 18 минут был взят выигрыш - 0: 6, 7: 5, 6: 4.

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Примечательно, что это была вторая встреча спортсменок. Первая состоялась в прошлом году на венгерском ITF, где сильнее оказалась представительница Сербии - 1: 6, 6: 4, 6: 3.

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Добавим также, за выход в четвертьфинал Костюк поспорит с теннисисткой из Китая Фан Ин Сюнь, которую киевлянка обыграла во втором круге турнира в Чжухае.

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