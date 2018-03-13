Костюк одержала волевую победу на старте теннисных соревнований в Шэньчжэне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Пятнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире категории ITF в Шэньчжэне (Китай) с призовым фондом 60 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Во встрече с 20-летней сербкой Иванной Йорович наша соотечественница была разгромлена в первой партии 0: 6. Однако в дальнейшем ей удалось переломить ход событий и в целом за 2 часа и 18 минут был взят выигрыш - 0: 6, 7: 5, 6: 4.
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Примечательно, что это была вторая встреча спортсменок. Первая состоялась в прошлом году на венгерском ITF, где сильнее оказалась представительница Сербии - 1: 6, 6: 4, 6: 3.
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Добавим также, за выход в четвертьфинал Костюк поспорит с теннисисткой из Китая Фан Ин Сюнь, которую киевлянка обыграла во втором круге турнира в Чжухае.