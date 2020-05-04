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Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 448 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на сьогодні, 4 травня, коронавірусна інфекція підтверджена у 448 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це у своєму Facebook написав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 448 осіб

"Станом на ранок 4 травня, після закінчення роботи над нічною "порцією" ПЛР тестів, на території області підтверджено вже 448 випадків захворювань на коронавірус", - написав він, додавши, зниження захворюваності поки що не фіксується.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 210,

▪️ Калинівський район - 72,

▪️ Вінницький район – 26,

▪️ Тростянецький район – 16,

▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,

▪️ Барський та Немирівський райони – по 10,

▪️ Козятинський, Жмеринський, Літинський райони – по 9,

▪️ Томашпільський район – 8,

▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,

▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський ,Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький – 2,

▪️ місто Ладижин - 1 випадок.

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Скальський уточнив, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 8691 зразків матеріалів.

"На даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру є в наявності діагностичних тест-систем для дослідження матеріалів методом полімеразної – ланцюгової реакції на 20 400 осіб", - поінформував він.

Голова ОДА додав, що влада області підсилює кількість тестувань медичних працівників.

"Особливий фокус будемо приділяти медпрацівникам екстреної медичної допомоги і приймальним відділенням наших лікарень", - пише Скальський.

Нагадаємо, Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених там — медик. Народні депутати та самі медики пов’язують це з недолугими рішеннями “медичного” департаменту облдержадміністрації та вимагають звільнення її очільниці Людмили Грабович.

Також УНН повідомляв, що сумнозвісна районна лікарня на Вінниччині недоукомплектована медиками на 50%.

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