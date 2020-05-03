Сумнозвісна районна лікарня на Вінниччині недоукомплектована медиками на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Калинівська центральна районна лікарня, що на Вінниччині, забезпечена персоналом лише на 41,56%. Про це свідчать дані аналітичних панелей на сайті уряду, передає УНН.
Такий показник — найгірший серед всіх лікарень Вінниччини, які працюють з хворими на COVID-19. До прикладу, КНП Вінницька міська клінічна лікарня № 1 забезпечена персоналом на 70,12%, КНП Тростянецька центральна районна лікарня — на 95%, КУ Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування — на 91,67%, КУ Хмільницька центральна районна лікарня — на 71,99%, КП Козятинська центральна районна лікарня Козятинської райради — на 97,22%.
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Крім того, критичною є ситуація із обладнанням у медзакладі. Показник забезпеченості Калинівської центральної районної лікарні обладнанням становить лише 42,22%. Гіршою є ситуація лише в КНП Тростянецька центральна районна лікарня (38,89%).
Загалом на Вінниччині право працювати з хворими на COVID-19 мають 13 лікарень, зокрема Калинівська.
Нагадаємо, два тижні Калинівська лікарня була на карантині через масовий спалах коронавірусу серед медиків.
За останніми даними, Вінниччина — в антирейтингу за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених — медпрацівник.
Народні депутати та медики пов’язують це з недолугими рішеннями “медичного” департаменту облдержадміністрації та вимагають звільнення її очільниці Людмили Грабович.