Печально известная районная больница в Винницкой области недоукомплектованная медиками на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Калиновская центральная районная больница, что в Винницкой области, обеспечена персоналом только на 41,56%. Об этом свидетельствуют данные аналитических панелей на сайте правительства, передает УНН.
Такой показатель - худший среди всех больниц Винницкой области, которые работают с больными COVID-19. К примеру, КНП Винницкая городская клиническая больница № 1 обеспечена персоналом на 70,12%, КНП Тростянецкая центральная районная больница - на 95%, КУ Могилев-Подольская окружная больница интенсивного лечения - на 91,67%, КУ Хмельникская центральная районная больница - на 71,99%, КП Козятинская центральная районная больница Козятинского райсовета - на 97,22%.
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Кроме того, критической является ситуация с оборудованием в медучреждении. Показатель обеспеченности Калиновской центральной районной больницы оборудованием составляет лишь 42,22%. Хуже ситуация только в КНП Тростянецкая центральная районная больница (38,89%).
Всего в Винницкой области право работать с больными COVID-19 имеют 13 больниц, в частности Калиновская.
Напомним, две недели Калиновская больница была на карантине из-за массовой вспышки коронавируса среди медиков.
По последним данным, Винницкая область - в антирейтинге по количеству больных врачей. Каждый третий из выявленных - медработник.
Народные депутаты и медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.