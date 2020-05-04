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Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 448 человек

Киев • УНН

 • 14868 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на сегодня, 4 мая, коронавирусная инфекция подтверждена у 448 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом в своем Facebook написал глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.

Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 448 человек

"По состоянию на утро 4 мая, после окончания работы над ночной "порцией" ПЦР тестов, на территории области подтверждено уже 448 случаев заболеваний коронавирусом", - написал он, добавив, что снижение заболеваемости пока не фиксируется.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 210,

▪️ Калиновский район - 72,

▪️ Винницкий район - 26

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13

▪️ Барский и Немировский районы - по 10,

▪️ Казатинский, Жмеринский, Литинский районы - по 9,

▪️ Томашпольский район - 8,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тывровский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий - 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

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Скальский уточнил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 8 691 образцов материалов.

"В настоящее время в лабораториях областного лабораторного центра в наличии диагностических тест-систем для исследования материалов методом полимеразной - цепной реакции на 20 400 человек", - сообщил он.

Глава ОГА добавил, что власти области усиливают количество тестирований медицинских работников.

"Особый фокус будем уделять медработникам экстренной медицинской помощи и приемным отделением наших больниц", - пишет Скальский.

Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.

Также УНН сообщал, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованная медиками на 50%.

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