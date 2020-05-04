Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 448 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на сегодня, 4 мая, коронавирусная инфекция подтверждена у 448 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом в своем Facebook написал глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
"По состоянию на утро 4 мая, после окончания работы над ночной "порцией" ПЦР тестов, на территории области подтверждено уже 448 случаев заболеваний коронавирусом", - написал он, добавив, что снижение заболеваемости пока не фиксируется.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 210,
▪️ Калиновский район - 72,
▪️ Винницкий район - 26
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13
▪️ Барский и Немировский районы - по 10,
▪️ Казатинский, Жмеринский, Литинский районы - по 9,
▪️ Томашпольский район - 8,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тывровский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий - 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обещанные медикам надбавки "застряли" в облгосадминистрациях - нардеп из Винницкой области
Скальский уточнил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 8 691 образцов материалов.
"В настоящее время в лабораториях областного лабораторного центра в наличии диагностических тест-систем для исследования материалов методом полимеразной - цепной реакции на 20 400 человек", - сообщил он.
Глава ОГА добавил, что власти области усиливают количество тестирований медицинских работников.
"Особый фокус будем уделять медработникам экстренной медицинской помощи и приемным отделением наших больниц", - пишет Скальский.
Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.
Также УНН сообщал, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованная медиками на 50%.