Коронаскептики провели акцію на німецько-польському кордоні

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Противники коронавірусних обмежень з Німеччини і Польщі провели в суботу, 28 листопада, акцію протесту в прикордонному німецькому місті Франкфурті-на-Одері. Ініціатором заходу став рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень і вже неодноразово проводив акції протесту у різних містах Німеччини, пише DW, передає УНН.

За даними поліції, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей. До неї долучилися і сотні протестувальників з сусіднього польського міста Слубіце, яке розташоване на іншому боці річки Одер.

Під час демонстрації перед противниками коронавірусних обмежень виступив засновник руху Querdenken Міхаель Бальвеґ, який виступив проти екстремізму.

“Ми є мирним рухом, в якому немає місця екстремізму, насильству, антисемітизму і людиноненависництву”, — заявив він під час виступу, цитує агентство новин dpa. Останнім часом заходи руху Querdenken перебувають під пильнішим спостереженням з боку Федерального відомства з охорони конституції через дедалі частішу появу на них екстремістів.

Попри заклики як організаторів, так і поліції дотримуватися соціальної дистанції і одягти маски, багато учасників акції протесту у Франкфурті-на-Одері не дотримувалися цих вимог. Організатори попередили, що у разі подальшого недотримання правил поліція буде змушена розігнати мітинг.

Рух Querdenken послідовно виступає проти карантинних обмежень, висловлюючи сумніви щодо співмірності запроваджених заходів, а також заявляє про утиски у зв’язку з цим основних прав людини.

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У Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Нові правила запровадили спершу до кінця поточного місяця, вони передбачають обмеження соціальних контактів і закриття закладів харчування, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працюють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

25 листопада німецька влада вирішила подовжити термін дії запроваджених карантинних обмежень щонайменше до 20 грудня. При цьому деякі обмежувальні заходи стануть жорсткішими.

Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів. Добовий показник нових заражень коронавірусом у Німеччині усе ще залишається високим, а кількість померлих інфікованих навіть зростає.

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