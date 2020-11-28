Коронаскептики провели акцию на немецко-польской границе

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Противники коронавирусных ограничений из Германии и Польши провели в субботу, 28 ноября, акцию протеста в приграничном немецком городе Франкфурте-на-Одере. Инициатором мероприятия стало движение Querdenken, которое выступает против карантинных ограничений и уже неоднократно проводило акции протеста в разных городах Германии, пишет DW, передает УНН.

По данным полиции, в акции приняли участие около полутора тысяч человек. К ней присоединились и сотни протестующих из соседнего польского города Слубице, расположенный по другую сторону реки Одер.

Во время демонстрации перед противниками коронавирусных ограничений выступил основатель движения Querdenken Михаэль Бальвег, который выступил против экстремизма.

“Мы мирное движение, в котором нет места экстремизму, насилию, антисемитизму и человеконенавистничеству”, — заявил он во время выступления, цитирует агентство новостей dpa. В последнее время меры движения Querdenken находятся под бдительным наблюдением со стороны Федерального ведомства по охране конституции за все более частое появление на них экстремистов.

Несмотря на призывы как организаторов, так и полиции соблюдать социальную дистанцию и одеть маски, многие участники акции протеста во Франкфурте-на-Одере не соблюдали этих требований. Организаторы предупредили, что в случае дальнейшего несоблюдения правил полиция будет вынуждена разогнать митинг.

Движение Querdenken последовательно выступает против карантинных ограничений, выражая сомнения в соразмерности введенных мер, а также заявляет о притеснениях в связи с этим основных прав человека.

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В Германии со 2 ноября действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавирусом. Новые правила ввели сначала до конца текущего месяца, они предусматривают ограничения социальных контактов и закрытия заведений питания, культурных учреждений и спортивных залов. В то же время в стране работают торговые заведения, а дети посещают школы и детские сады.

25 ноября немецкие власти решили продлить срок действия введенных карантина минимум до 20 декабря. При этом некоторые ограничительные меры станут жестче.

Необходимость таких мер в правительстве объясняют тем, что действующий с 2 ноября частичный локдаун до сих пор не дал ожидаемых результатов. Суточный показатель новых заражений коронавирусом в Германии все еще остается высоким, а количество умерших инфицированных даже растет.

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