Корнієнко повідомив, коли оголосять результати "опитування Зеленського"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Результати так званого опитування Зеленського, проведеного в день місцевих виборів 25 жовтня, будуть оприлюднені після офіційного оголошення результатів виборів. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 10 листопада, голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.
"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів виборів, щоб знову таки не було звинувачень у впливі на процес виборчий, тому що він ще триває", - повідомив Корнієнко.
Він зауважив, що попередньо озвучені цифри щодо 80% оброблених анкет з опитування "не набагато будуть відрізнятися" від підсумкових. "Може, плюс-мінус один відсоток", - додав він.
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Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили, коли презентують результати “опитування Зеленського”.
Водночас, в ОАСК просять скасувати результати “опитування Зеленського”.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване "опитування Зеленського", де людям пропонували відповісти на 5 запитань.
За результатами екзит-полу, проведеного в межах спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.
У “Слузі народу” після цього повідомили перші результати “опитування Зеленського”.