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Корнієнко не виключив, що активісти під Радою протестують не через ринок землі

Корнієнко не виключив, що активісти під Радою протестують не через ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Активісти під Верховною Радою можуть протестувати не через відкриття ринку землі. Таку думку висловив заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що землевласники, молодь і національно налаштовані... треба нам заглибитися у питання їх обізнаності щодо чого вони протестують. Тому що може виявитись, що вони не по землі протестують. І взагалі питання, як їх це торкається. Ця реформа обговорена, проговорена з усіма можливими стейкхолдерами і зрозуміло, що ми дійшло до точки, коли є ті, хто за, і ті, хто проти, і вже ця думка не буде змінена", - сказав Олександр Корнієнко.

Він також додав, що якби його воля – то він би проголосував за закон про відкриття ринку землі в турборежимі за один день, без урахування правок. Однак, він додав, що це його особиста позиція, тому що на реформу чекали тридцять років. Її не можна здійснити, оскільки є процедура, і це буде порушенням закону.

"Зараз іде політична боротьба. Ми всі бачили вчора, що відбувалося. Як окремі керівники фракції розшвирювали порівняльні таблиці, інші представники інших фракцій намагалися побити наших представників. Це вже не конструктив", - зазначив Олександр Корнієнко.

Заступник голови фракції також розповів, що вони погодилися з компромісом, що в одні руки можна продавати 10 тис. гектарів землі, хоча середнім та великим агрокомпаніям буде важко оперувати на такому ринку.

"Нема такої кількості зараз малих підприємців. Може виявитись, що інфраструктурно не готова країна по кількості фермерів. Ця позиція про 10 тис. близька до позиції Всеукраїнської аграрної ради, але вони хочуть 5. Але вони кажуть "у нас багато фермерів". Може виявитись, що землі більше, ніж фермерів, і людей, які готові фермерами стати. Це може бути такий ризик", - додав Олександр Корнієнко.

Раніше Корнієнко зазначив, що Аграрний комітет проводив нічне засідання у межах регламенту.

Як повідомлялося раніше в УНН, голова партії "Слуга народу" заявляв, що "Слуги народу", не дивлячись на дії опозиції, проголосують за ринок землі.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, під Радою сталися заворушення. Тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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