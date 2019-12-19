Аграрний комітет проводив нічне засідання у межах регламенту - Корнієнко

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Аграрний комітет проводить свої засідання, в тому числі нічне засідання, яке відбувалося у ніч з 18 на 19 грудня, у межах регламенту. Про це у кулуарах Ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.