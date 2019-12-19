Аграрний комітет проводив нічне засідання у межах регламенту - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Аграрний комітет проводить свої засідання, в тому числі нічне засідання, яке відбувалося у ніч з 18 на 19 грудня, у межах регламенту. Про це у кулуарах Ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Все у межах регламенту буде відбуватися. Покажіть мені, де у регламенті написано, що не можна вночі проводити комітет. Наші опоненти вже навіть не до регламенту опонують, а до кодексів законів про працю, які на депутатів не розповсюджуються", - зазначив він.
На запитання журналіста, чому у розгляді такий поспіх, Корнієнко додав: "ми не поспішаємо".
"Ми не поспішаємо, все в межах регламенту", - відмітив він.
Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський повідомляв, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Вчора засідання аграрного комітету затягнулося майже до першої години ночі та тривало 7 годин.
Як раніше повідомлялося в УНН, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України.