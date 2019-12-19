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Корниенко не исключил, что активисты под Радой протестуют не из-за рынка земли

Корниенко не исключил, что активисты под Радой протестуют не из-за рынка земли

Киев  •  УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Активисты под Верховной Радой могут протестовать не через открытие рынка земли. Такое мнение высказал заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что землевладельцы, молодежь и национально настроенные... надо нам углубиться в вопросы их осведомленности относительно чего они протестуют. Потому что может оказаться, что они не по земле протестуют. И вообще вопрос, как их это касается. Эта реформа обсуждена, проговорена со всеми возможными стейкхолдерами и понятно, что мы дошли до точки, когда есть те, кто за, и те, кто против, и уже эта мысль не будет изменена", - сказал Александр Корниенко.

Он также добавил, что будь его воля - он бы проголосовал за закон об открытии рынка земли в турборежиме за один день, без учета поправок. Однако, он добавил, что это его личная позиция, потому что на реформу ждали тридцать лет. Ее можно осуществить, поскольку процедура, и это будет нарушением закона.

"Сейчас идет политическая борьба. Мы все видели вчера, что происходило. Как отдельные руководители фракции швыряли сравнительные таблицы, другие представители других фракций пытались побить наших представителей. Это уже не конструктив", - отметил Александр Корниенко.

Заместитель главы фракции также рассказал, что они согласились с компромиссом, что в одни руки можно продавать 10 тыс. гектаров земли, хотя средним и большим агрокомпаниям будет трудно оперировать на таком рынке.

"Нет такого количества сейчас малых предпринимателей. Может оказаться, что инфраструктурно не готова страна по количеству фермеров. Эта позиция о 10 тыс. близка к позиции Всеукраинского аграрного совета, но они хотят 5. Но они говорят "у нас много фермеров". Может оказаться, что земли больше, чем фермеров и людей, которые готовы фермерами стать. Это может быть такой риск", - добавил Александр Корниенко.

Ранее Корниенко отметил, что Аграрный комитет проводил ночное заседание в рамках регламента.

Как сообщалось ранее в УНН, глава партии "Слуга народа" заявлял, что "Слуги народа", несмотря на действия оппозиции, проголосуют за рынок земли.

Напомним, во вторник, 17 декабря, под Радой произошли беспорядки. Тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые позволяют продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Украинские Национальные Новости

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